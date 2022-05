Noch ein Punkt für den Klassenerhalt, oder nicht? Der FC Augsburg ist zu Gast in Leipzig

Zwei Spieltage vor dem Saisonende fehlt dem FC Augsburg noch ein Punkt zum Klassenerhalt, oder nicht? Heute könnte die Entscheidung auf verschiedenen Wegen fallen.

Sechs Punkte und ein um fünf Treffer besseres Torverhältnis trennen den FC Augsburg zwei Spieltage vor dem Saisonende vom VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Ein Punkt fehlt der Weinzierl-Truppe noch, um das Abstiegsgespenst endgültig zu verscheuchen, oder nicht? Mehrere Wege können dabei heute Abend ins sprichwörtliche Rom bzw. in die Bundesliga führen.

So sichert der FCA heute die Klasse

Der VfB Stuttgart kann bei Meister Bayern München nicht gewinnen (heute 17:30 Uhr)

Der FC Augsburg holt mindestens einen Zähler in Leipzig

Mit mindestens einem Auge wird der FC Augsburg bei dieser Ausgangslage in Richtung der bayerischen Landeshauptstadt schielen, und sich doch auf die eigene Aufgabe konzentrieren. „Wir wollen aber unsere Hausaufgaben machen und selbst punkten!“, gibt Weinzierl die Marschroute vor. Entsprechend engagiert wurde im Training zu Werke gegangen. Die Heimpleite gegen Köln vor einer Woche sorgt für zusätzliche Motivation, gerne hätte man den Ligaverbleib mit den eigenen Fans gefeiert. Den möglichen Klassenerhalt wird die Mannschaft heute wohl nahezu alleine begehen müssen, ein Großteil der Augsburger Szene boykottiert die Spiele in Sachsen, der späte Spieltermin 19:30 Uhr trägt sicher zudem seinen Teil an einer leeren Fankurve bei.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 103

Die Unterstützung könnte der FCA aber sicher gut gebrauchen. Der Augsburger Angstgegner (nur 1 Sieg aus elf Spielen) benötigt einen Sieg, um auf den Champions League-Rang 4 zurückzukehren und wird ebenfalls liefern müssen.

Ob Augsburg der letzte Woche verletzt ausgewechselte Iago zu Verfügung stehen wird, war bei der Pressekonferenz am Freitag noch nicht sicher.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen – Maier, Dorsch – Caligiuri, Vargas – Hahn, Gregoritsch