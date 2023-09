Noch eine Woche bis zum Saisonstart – Angels Nördlingen veranstalten heimisches Vorbereitungsturnier

Es sind nur noch sieben Tage, bis das Warten ein Ende hat und die Angels Nördlingen endlich in die neue DBBL-Saison starten. Nach intensivem Training und mehreren Testspielen steht am 30.09. der Aufsteiger Leverkusen als erster Gegner für die Nördlingerinnen bereit. Doch bevor die Angels ihr erstes Pflichtspiel bestreiten dürfen, steht wie jedes Jahr zum Abschluss der Vorbereitungsphase der heimische Angels-Cup auf dem Programm. Am kommenden Wochenende treffen sich vier Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga, um in einem Turnier den Gewinner der Trophäe zu ermitteln.

Zu diesem Anlass findet endlich wieder ein Bayernderby im Ries statt. Im ersten Spiel treffen die Angels auf den TSV Wasserburg, der sich mittlerweile in der 2. Liga beweisen muss. Seit einigen Jahren setzt Wasserburg auf Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs, wie die Schwestern Sophie und Maria Perner oder Manuela Scholzgart, die alle zu den Leistungsträgerinnen zählen. Außerdem konnten sie zwei US-Amerikanerinnen und eine Portugiesin verpflichten, die frisch vom College zum TSV gewechselt sind. Das Team wird von Luis Prantl geleitet, der mit seinen 23 Jahren ein ungewöhnlich junger Trainer ist, jedoch bereits viel Erfahrung bei verschiedenen Spitzenvereinen gesammelt hat. Die Vorbereitung bei Wasserburg scheint erfolgreich zu verlaufen, da sie ihr Testspiel gegen Bamberg am vergangenen Wochenende gewonnen haben. Die Angels hatten weniger Glück bei ihrem Ausflug nach Brünn. Beim tschechischen Euro

Cup-Teilnehmer konnten sie an beiden Spieltagen keine Punkte holen. Immerhin konnten sie sich in der zweiten Partie deutlich steigern. Während sie beim ersten Auftritt nach einer langen Reise und ohne Danielle McCray sichtlich Schwierigkeiten hatten, waren sie am zweiten Tag besser auf den Gegner eingestellt. Sie zeigten ein komplett anderes Gesicht und konnten über lange Phasen mit dem EuroCup-Team mithalten. Beim Angels-Cup wollen sie an diese Leistung anknüpfen, um mit einer Bundesliga-tauglichen Leistung ins Finale am Sonntag einzuziehen.