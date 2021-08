Noch gibt es FC Augsburg-Tickets für das Hoffenheim-Spiel – Das sollten sie zu den GGG-Regeln wissen

Nachdem der maßgebliche Inzidenzwert für die Stadt Augsburg am Montag unter 35 lag, konnte der FC Augsburg sehr kurzfristig mit dem Ticketverkauf für den Saisonstart beginnen. Für die Partie am Samstag, 14. August, (15.30 Uhr) gegen die TSG 1899 Hoffenheim sind bisher rund 6.500 Tickets vergriffen.

Um allen Fans die Möglichkeit zu geben, das erste Spiel der Saison hautnah in der WWK ARENA zu erleben und sich eines der restlichen Tickets zu sichern, startete der FCA am gestrigen Donnerstag um 12.00 Uhr mit dem freien Verkauf. Pro Person können bis zu vier Tickets erworben werden. Zuvor hatten Dauerkarten-Abonnenten und FCA-Vereinsmitglieder die Möglichkeit, sich Tickets im exklusiven Vorverkauf zu sichern.

Tickets sind ausschließlich über den Online-Ticketshop (www.fcaugsburg.de) erhältlich und werden als Print@home-Tickets ausgestellt bzw. können mobil über eine Wallet-App genutzt werden. Eine Tageskasse am Spieltag gibt es nicht. Ein Sitzplatz kostet einheitlich in allen Tribünenbereichen für Erwachsene 19,07 Euro. Kinder- und Jugendliche (bis einschließlich 14 Jahren) zahlen nur 9,07 Euro.

Die Sitzplätze stehen im „Schachbrettmuster“ zur Verfügung. Das bedeutet, dass links und rechts eines jeden Sitzplatzes immer ein Platz frei bleiben muss und die vordere bzw. hintere Reihe jeweils versetzt genutzt werden müssen (gilt auch für gemeinsame Haushalte). Auch die Ulrich-Biesinger-Tribüne sowie der Gästebereich sind mit Sitzplätzen ausgestattet worden.

Infos zum GGG-Nachweis:

– Zutritt zum Stadion ist aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung am Spieltag ausschließlich mit einem „GGG-Nachweis“ möglich. Es muss also einer der folgenden Nachweise vor Ort vorliegen:

o ein aktuelles, negatives COVID 19-Testergebnis, das beim Stadionzutritt nicht älter als 24

Stunden (bei einem Antigen-Schnelltest) bzw. 48 Stunden (bei einem PCR-Test) ist

o Nachweis über einen vollständigen Impfschutz

o Nachweis der Genesung nach einer Corona-Erkrankung

– Die Nachweiserbringung sollte digital in einer der folgenden Apps erbracht werden: Corona-Warn-App und CovPass-App. Hierdurch kann die Nachweiskontrolle am Einlass beschleunigt werden.

Sollte ein digitaler Nachweis nicht möglich sein, so kann an der WWK ARENA an einigen

Anlaufstellen der entsprechende Nachweis verifiziert werden. Hierbei ist mit zusätzlichen

Wartezeiten zu rechnen. Mit dem Nachweis ist parallel auch ein Identifikationsdokument

(Personalausweis, Reisepass) vorzuzeigen.

– Weitere Informationen rund um das Spiel, zur Anreise, den Hygienebestimmungen usw. sind auf www.fcaugsburg.de zusammengefasst.