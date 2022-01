Nördlingen | Basteltüte für Kinder und Jugendliche erhältlich

Die Basteltütenaktion „Wir langweilen uns … NICHT!“ geht in die nächste Runde. Dieses Mal kann bei Nördlingens Jugendsozialarbeiterin Nina Thorwart die Basteltüte „Kaleidoskop“ für einen Unkostenbeitrag von 2€ erworben werden.

Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich, da die Stückzahl begrenzt ist. Wer eine Tüte mit Bastelmaterialien, Anleitung und weiteren Überraschungen und Ideen möchte, sollte sich also beeilen.

Anmeldungen können bei Nina Thorwart, Mitarbeiterin der KJF Kinder- und Jugendhilfe, bis zum 18.01.22 per Mail (jugendsozialarbeiter@noerdlingen.de), über Instagram (jugendarbeit_noerdlingen) oder per Whatsapp 0151/29147720 eingehen. Abgeholt werden können die Tüten am 21.01.22 von 13 bis 15 Uhr im Haus der Jugend, Lerchenstraße 1 in Nördlingen.

stv