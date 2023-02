Nördlingen | Bauarbeiten am künftigen Gerd-Müller-Platz beginnen

An der Ecke Herrengasse – Bergerstraße, in dem Viertel, in dem der Stürmerstar aufgewachsen ist, soll die Statue zu Ehren von Gerd Müller künftig prominent aufgestellt werden. Die aufwändigen Bauarbeiten beginnen in der kommenden Woche.

„Wo bislang eine eher unübersichtliche Kreuzung das Stadtbild bestimmte, wird eine neue Platzsituation entstehen mit viel Grün und hoher Aufenthaltsqualität,“ so Oberbürgermeister David Wittner. Dass dank erheblicher Mittel aus der Städtebauförderung nicht nur der Platz an sich, sondern der ganze Umgriff bis zum Hallgebäude umgestaltet werden könne, „ist ein Glücksfall!“, der u.a. zu mehr Sicherheit auf dem Schulweg führen wird. Die vollständige Sperrung für den Verkehr zwischen Herrengasse, Am Stänglesbrunnen und Neubaugasse ist während der Bauarbeiten leider unumgänglich.

Die Bauarbeiten beginnen am 27. Februar zunächst mit den Kanalbauarbeiten. Ab Mai folgen Straßenbauarbeiten und anschließend auch die Gestaltung der Grünanlage. Nach den Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten im Spätsommer soll der Bereich dann bereits im Herbst wieder befahrbar sein. Die Finalisierung des künftigen „Gerd-Müller-Platzes“ ist für Spätherbst, die Eröffnung für November 2023 vorgesehen.

Während der Bauarbeiten sind Umfahrungen eingerichtet. Die Herrengasse, die Hallgasse und die Neubaugasse zwischen Bräugasse und Weinmarkt werden in beide Richtungen für den Verkehr geöffnet. Die Bushaltestelle am Schäfflesmarkt kann während der Sperrung nicht ­bedient werden, da für Busse keine Wendemöglichkeit besteht. Anliegerverkehr ist zugelassen bis zur Baustelle. In Absprache mit den Entsorgungsunternehmen wurden vom Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben Sammelplätze eingerichtet. Die Stadt Nördlingen bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die Einschränkungen.