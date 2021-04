„Nördlingen bewegt dich“ | Initative soll Ries-Bewohner zum (Individual-)Sport motivieren

Die Stadt Nördlingen und der Stadtmarketingverein „Nördlingen ist’s wert“ haben die Initiative NÖRDLINGEN BEWEGT DICH ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, Vereinen und Fitnessstudios sollen sportliche Aktionen und Veranstaltungen initiiert und beworben werden, um unter dem Motto „Mach mit – werd fit“ Nördlinger und Rieser dazu anzuregen, (Individual-)Sport zu betreiben.

„Der Auslöser für NÖRDLINGEN BEWEGT DICH war ein lockerer Austausch, ein Blick auf einen spärlich gefüllten Veranstaltungskalender, der Gedanke an die geschlossenen Türen der Fitness-Studios und Vereine, nicht stattfindender Mannschaftssport und der starke Wunsch etwas zu unternehmen. Etwas zu planen, was in die jetzige Zeit passt und gute Laune macht,“ so Susanne Vierkorn, Leiterin der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins „Nördlingen ist’s wert“. Oberbürgermeister David Wittner ergänzt: „Mit NÖRDLINGEN BEWEGT DICH wollen wir gerade in diesen Zeiten Lust machen auf Bewegung, Ideen geben, was möglich ist und trotz individueller Durchführung ein Gemeinschaftsgefühl schaffen.“ Nördlingen sei eine Stadt des Sports – hierfür stünden tatkräftige Vereine, gefestigte ehrenamtliche Strukturen, erfolgreiche Team- und Einzelerfolge, beispielsweise im Basketball, Fußball oder Turnen und qualitativ hochwertige Sportstätten. „Lasst uns unsere sportliche Seite ins Rampenlicht heben, damit die schlechte Corona-Stimmung in den Hintergrund tritt“.

Die Initiative NÖRDLINGEN BEWEGT DICH steht dabei bereits auf vier Säulen, die zukünftig von weiteren Aktionen ergänzt werden sollen:

– Virtueller Ipf-Ries-Halbmarathon ab 8. Mai bis 6. Juni: Läuferinnen und Läufer können sich bereits jetzt unter https://ipf-ries-halbmarathon.de/home anmelden. Erfahrene Läuferinnen und Läufer können allein teilnehmen, weniger trainierte Läuferinnen und Läufer sich als Staffel die Strecke von 21,1 km teilen.

– STADTRADELN 2021 – Nördlingen radelt ab 4. Juli wieder für ein gutes Klima. Jede und jeder kann ein STADTRADELN-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb um die meisten Kilometer teilzunehmen. Eine Anmeldung ist ab jetzt unter https://www.stadtradeln.de/noerdlingen möglich.

– Der August ist Wandermonat: 4 Wanderrouten in der Region sollen ausgestattet mit Quizstationen Sport und Spaß für die ganze Familie bieten – zusätzlich gibt es tolle Preise zu gewinnen.

– Der Nördlinger Stadtlauf wird virtuell. Im September wird daraus STADTLAUF[EN]. Läuferinnen und Läufer, Walker und Kinder, Jung und Alt sind aufgerufen mitzumachen. Es gilt Kilometer zu sammeln. Egal ob beim Sonntagsspaziergang oder bei einer Urlaubswanderung. Wie, wo und in welcher Zeit ist Nebensache. Das genaue Konzept wird derzeit vom Lauftreff des TSV Nördlingen erstellt.

Eine besondere Idee wurde zudem gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein Sektion Nördlingen entwickelt: „Sobald eine Reise nach Österreich wieder möglich ist und die Hütte Saision hat, erhalten Wanderinnen und Wanderer aus Nördlingen und der Region in der „Nördlinger Hütte“ im Karwendelgebirge einen Schnaps auf‘s Haus und dürfen sich in ein spezielles Gästebuch eintragen,“ so Daniel Wizinger, Leiter des Sachgebiets Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Nördlingen. Die Nördlinger Hütte ist die höchstgelegene Schutzhütte der Kategorie 1 im Karwendelgebirge. Das Wanderdomizil unterhalb der Reither Spitze auf 2238 Meter beherbergt in einer durchschnittlichen Wandersaison zwischen Juni und Oktober ca. 2000 Nächtigungsgäste und zahlreiche Tagesgäste. Die Rieser Volkshochschule Nördlingen e.V. beteiligt sich mit diversen Online-Kursen und auch die Fitnessstudios Fit for Life und das Rieser Kraftwerk bereiten bereits Aktionen vor, auf die man gespannt sein darf.

Die Plattform NÖRDLINGEN BEWEGT DICH auf www.noerdlingen.biz wird für Ideen und Angebote kostenlos zur Verfügung gestellt. Vereine, Fitness-Studios und sonstige Akteure sind herzlich aufgerufen sich mit kreativen Ideen und Aktionen zu beteiligen, als Ansprechpartnerin dient Susanne Vierkorn, Leiterin der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins.