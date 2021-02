Nördlingen | Bremsen an Auto manipuliert

Ein unbekannter Täter machte sich am Montag (22.02.2021) zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr an einem grauen Pkw VW Touran zu schaffen, als dieser in der auf dem Parkplatz am Deininger Tor parkte. Der Täter löste an beiden vorderen Bremssatteln die Entlüftungsschrauben für die Bremsflüssigkeit.

Die 52-Jährige bemerkte den Schaden zum Glück recht schnell, da die digitale Kontrollanzeige des Pkw während der Fahrt Alarm schlug. Sie konnte den Pkw zum Glück unfallfrei in die Werkstatt fahren. Der Täter verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu dieser Tat, da wegen dem Tatbestand des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt wird. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen genommen.