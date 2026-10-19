Nördlingen eröffnet neugestaltete Hutergasse nach monatelanger Bauzeit

Die neugestaltete Hutergasse in Nördlingen ist am Mittwoch, 14. Oktober 2026, nach mehreren Monaten Bauzeit offiziell eröffnet worden und steht der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung.

Oberbürgermeister David Wittner und Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann durchschnitten gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern, Vertretern der beteiligten Unternehmen sowie Mitgliedern des Stadtrates und der Fraktionen das Band.

Wasserleitung, Kanal und Straße erneuert

Im Zuge der Baumaßnahme wurde zunächst die unterirdische Infrastruktur erneuert. Mitte März begannen die Arbeiten an einer rund 75 Meter langen Wasserleitung. Die Kosten dafür lagen bei etwa 70.000 Euro.

Anfang Mai folgte die Erneuerung des Kanals. Dabei wurden rund 90 Meter neu gebaut, die Kosten beliefen sich auf etwa 189.000 Euro. Von Anfang Juli bis Mitte September wurde anschließend die Straße neu gestaltet. Der Straßenbau kostete rund 258.000 Euro.

Zusätzlich wurden Leerrohre für einen künftigen Glasfaserausbau verlegt. Insgesamt investierte die Stadt nach eigenen Angaben rund eine halbe Million Euro in die Erneuerung der Hutergasse. Bund und Land beteiligten sich mit 100.000 Euro an der Finanzierung.

Historisches Stadtbild und moderne Infrastruktur

„Es geht nicht nur um eine schöne Oberfläche, sondern vor allem darum, unsere historische Altstadt dauerhaft funktionsfähig, attraktiv und zukunftsfähig zu erhalten“, betonte Wittner bei der Eröffnung. Durch die Verbindung mehrerer notwendiger Arbeiten konnten Synergien genutzt und spätere Eingriffe in die neu gestaltete Straße möglichst vermieden werden.

Die Beteiligten standen dabei vor der Herausforderung, moderne Infrastruktur mit dem historischen Stadtbild in Einklang zu bringen. Für die Anwohnerinnen und Anwohner waren die Arbeiten mit Lärm, Staub, Baustellenverkehr und erschwerten Zufahrten verbunden.

Wittner dankte ihnen für ihre Geduld und ihr Verständnis. Sein Dank galt ebenso der Stadtverwaltung, den Stadtwerken, den beteiligten Planern und Fachleuten, den Versorgungsunternehmen sowie den ausführenden Firmen für die gute Zusammenarbeit.