Nördlingen | Kleinlastwagen fährt ungebremst auf Pkw auf – 69-Jährige lebensgefährlich verletzt

Am heutigen Donnerstagmorgen ereignete sich auf der B 25 ein dramatischer Unfall, bei der eine 69-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde.

Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die B 25 von Möttingen in Richtung Nördlingen und bog nach links in Richtung Reimlingen ab. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens musste die Frau anhalten. Der 55-jährige Fahrer eines Kleinlastwagens erkannte aus bislang ungeklärter Ursache die Verkehrssituation nicht und fuhr ungebremst auf den Pkw der Frau auf. Die Frau wurde dadurch mit ihrem Auto in die Gegenfahrbahn geschleudert, drehte sich mehrfach und kollidierte dort mit zwei weiteren Fahrzeugen. Die 69-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und konnte nur durch Einsatz von technischen Geräten durch die Feuerwehr Nördlingen geborgen werden.

Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 60.000 Euro. Die Feuerwehren Nördlingen, Reimlingen und Möttingen waren mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Die B25 musste für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt werden.