Nördlingen | OB Wittner begrüßt erste Gäste im Freibad auf der Marienhöhe

Am Samstag, 29. Mai 2021 hat in Nördlingen die diesjährige Freibadsaison begonnen. Oberbürgermeister David Wittner begrüßte am Morgen die ersten Gäste, die trotz kalten Wetters und kühler Wassertemperaturen zum Freibad auf der Marienhöhe gekommen waren, um ihre Runden zu schwimmen.

„Dass wir nun noch in den Pfingstferien unser Freibad öffnen dürfen, freut uns sehr,“ so Oberbürgermeister David Wittner. Nördlinger, Rieser und Gäste seien trotz der aktuell weiterhin notwendigen Einschränkungen herzlich eingeladen im Freibad „Zeit zum Durchatmen und Freuen, zum Bewegen und Entspannen“ zu verbringen.“ Für das Freibad auf der Marienhöhe wurde ein spezifisches Hygienekonzept gefertigt, die Besucherzahl aus Infektionsschutzgründen begrenzt. Eine Ampel zeigt die Verfügbarkeit freier Plätze im Bad an – an der Kasse am Badeingang ebenso wie auf der städtischen Homepage.

Das Freibad-Team hofft trotz der eher regnerischen Wetteraussichten der nächsten Tage auf viele freudige Badegäste im Sommer 2021. Der ersten Freibad-Besucherin der diesjährigen Saison, Kerstin Nolting, überreichte Oberbürgermeister David Wittner ein Handtuch als Überraschungsgeschenk.

Aufgrund der landesrechtlichen Regelungen zur Inzidenzlage muss von den Besucherinnen und Besuchern aktuell ein negativer COVID 19-Test der höchstens 24 Stunden alt ist oder einen Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung an der Kasse vorgelegt werden.

stv