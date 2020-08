Nördlingen | Öffentliche Malaktion startet – Kunstfahnen werden auf dem Marktplatz gestaltet

Die Kunstaktion „Kunst an der Fahne – Fahnenkunst“ startet am Montag, 10. August 2020 um 10:00 Uhr auf dem Marktplatz. 15 Künstlerinnen und Künstler haben sich zur Aufgabe gestellt, 5 Meter lange und 1,5 Meter breite „Weiße“ Stadtfahnen künstlerisch zu gestalten.

Die vorgelegten Entwürfe müssen und sollen nun in den nächsten Tagen umgesetzt werden. Je nach Arbeitsfortschritt und Wetter sind die Künstlerinnen und Künstler ab Montag, 10. August 2020 10:00 Uhr auf dem Marktplatz bei ihrer Arbeit zu erleben. Die Zuschauer können die Fortschritte der künstlerisch gestalteten Fahnen live miterleben. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die gestalteten 15 Fahnen am Donnerstag, 13. August 2020 um 14:30 Uhr zunächst gesammelt an der Stadtmauer am Straßenzug „An der Baldinger Mauer“ aufgehängt werden.

Die Eröffnung der Freiluftausstellung findet also dann am Donnerstag, 13. August 2020 um 14:30 Uhr in Höhe des Spitalhofes an der Baldinger Mauer statt.

stv