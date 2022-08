In einem Nördlinger Elektrofachhandel wurden Ende Mai mehrere Kopfhörer im

Gesamtwert von über 1.300 Euro entwendet. Die Tat wurde durch die

Videoüberwachung aufgezeichnet.

Im weiteren Verlauf wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei Dillingen wegen

schweren Bandendiebstahls übernommen. Dabei wurden ein 17-Jähriger und zwei

Frauen im Alter von 27 bzw. 50 Jahren als Tatverdächtige ermittelt. Es ergaben sich

zudem Anhaltspunkte, dass die Tatverdächtigen an einer weiteren Tat beteiligt sein

könnten. In der Folge erließ das AG Augsburg einen Durchsuchungsbeschluss gegen

die 27-jährige Tatverdächtige. Dieser konnten am 26.07.2022 durch die Polizei

vollzogen werden.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte außerdem Haftbefehle gegen die drei

Personen, welche das AG Augsburg erließ. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts

Augsburg setzte diese am 27.07.2022 in Vollzug. Der Haftbefehl gegen die 27-jährige

Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich am 02.08.2022 auf Antrag der

Staatsanwaltschaft gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die anderen

Tatverdächtigen befinden sich seit dem 27.07.2022 in einer Justizvollzugsanstalt in

Untersuchungshaft.

Der Beuteschaden der entwendeten Elektronikartikel lag im unteren fünfstelligen

Eurobereich.

