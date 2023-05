Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin befuhr heute gegen 09.10 Uhr die B 466 von Ederheim kommend in Richtung Holheim.

Symbolbild von Thomas Wolter auf Pixabay

Bei dem Abzweig nach Utzmemmingen ordnete sich die Frau zum Linksabbiegen ein, übersah dabei allerdings den im Gegenverkehr fahrenden bevorrechtigten 64-jährigen Pkw-Fahrer. Die Autos stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Frau in den rechten Straßengraben geschleudert. Die Fahrbahn musste anschließend für ca. zwei Stunden wegen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Die 69-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der 64-Jährige erlitt ein Schleudertrauma und diverse Schnittwunden und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde außerdem bekannt, dass der 64-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

