Nördlingen | Sorgten angebrannte Speisen für ein Feuer in der Hallgasse?

Heute gab es um Mitternacht einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hallgasse in Nördlingen. Zum Glück wurde niemand verletzt und alle Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen.

Die Feuerwehr war mit fast 90 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von weniger als 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt wie üblich in solchen Fällen zur Brandursache.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge führte der Brand möglicherweise aufgrund von angebrannten Lebensmitteln eines Hausbewohners aus.