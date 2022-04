Nordendorf | Unbekannte stehlen 10 Reifensätze

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betraten Unbekannte das Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Von-Stetten-Str. An einem Container zwickten sie das Vorhängeschloss auf, in welchem Reifensätze gelagert waren.

Nach dem Öffnen entwendeten die Diebe 10 hochwertige Reifensätze im Gesamtwert von ca. 5.000,- €.

Die Täter müssen mit einem größeren Fahrzeug vorgefahren sein. Die Polizei Gersthofen frägt, wem zur fraglichen Zeit verdächtige Fahrzeuge bzw. verdächtige Personen im Bereich der Von-Stetten-Str. aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 erbeten.

