Nordschwaben | Fahrtüchtigkeit im Blick – Bilanz zum Auftakt der Schwerpunktkontrollen

Am 06.05.2022 zog Bayerns Innenminister Herrmann die bundesweite und bayernweite Bilanz zum Aktionstag: „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“. Auch die Nordschwäbische Polizei beteiligte sich von Donnerstag, 05.05.2022, 04:00 Uhr, bis zum Freitag, 06.05.2022, 04:00 Uhr, an den schwerpunktmäßigen Kontrollen zum Thema Fahrtüchtigkeit.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich Nordschwaben wurden 55 Verstöße mit thematischem Bezug zum Straßenverkehr festgestellt. Insgesamt wurden über 1.000 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei handelte es sich Großteils um Pkw-Fahrende, wobei auch andere Teilnahmearten im Straßenverkehr nicht außer Acht gelassen wurden. Zum Beispiel wurden auch bei motorisierten und nicht motorisierten Zweiradfahrern Kontrollen durchgeführt.

In 13 Fällen hatten die Verkehrsteilnehmer zu viel Alkohol getrunken oder standen unter dem Einfluss von Drogen. Die Weiterfahrt musste in 11 Fällen unterbunden werden und in 4 Fällen wurden Pkw-Schlüssel vorsorglich sichergestellt. Zur Überprüfung wurden über 300 Atemalkoholtest und rund 50 Drogentest durchgeführt. Auch konnten insgesamt 28 Verstöße im Bereich der Ablenkung, zum Beispiel durch die unzulässige Nutzung von Smartphones, festgestellt werden.

Es wurden stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Wie immer nutzten die Beamtinnen und Beamten die Kontrollen auch um aufklärende Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern zu führen. Bei den Gesprächen konnte ein wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung rund um das Thema Fahrtüchtigkeit erfolgen. Die festgestellten Verstöße zeigen deutlich, dass Schwerpunktkontrollen im Bereich der Fahrtüchtigkeit wichtig sind, um unter anderem alkohol- oder drogenbedingte Verkehrsunfälle zu verhindern.

Auch für die Zukunft sind Aktionstage wichtig für die Verkehrssicherheit in Nordschwaben und bis Ende Mai werden die Fahrtüchtigkeit und darüberhinausgehende Themen noch weiter im Blickpunkt stehen.

