Normen Weber vom Kanu Schwaben Augsburg hat bei der SUP-Weltmeisterschaft in Sabaudia das B-Finale im Sprint gewonnen.

Vom 14. bis 18. Oktober trafen sich im italienischen Sabaudia knapp 940 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt. Die Wettbewerbe fanden auf dem Gelände einer Maritimen Schule bei herbstlich warmen Bedingungen und meist leichtem Wind statt.

Weber belegt Platz 14 im Longdistance-Rennen

Für den Kanu Schwaben Augsburg gingen neben Weber auch Thomas Hanke-Hanel an den Start. Weber verpasste im Sprint nur knapp den Einzug ins A-Finale und setzte sich anschließend souverän im B-Finale durch. Im Longdistance-Rennen belegte er den 14. Platz. Außerdem startete er in der Tech-Disziplin.

Erste WM für Hanke-Hanel

Für Hanke-Hanel war die Weltmeisterschaft die erste Teilnahme an einer WM. Im Sprint erreichte er die zweite Vorrunde. Beim Langstreckenrennen startete er mit einem aufblasbaren iSUP-Board und platzierte sich im Mittelfeld.

In Sabaudia war Hanke-Hanel außerdem im Namen des Deutschen Kanu-Verbands als Betreuer tätig. Parallel absolvierte er erfolgreich eine Ausbildung zum Wettkampfrichter.