Sonntag, Dezember 7, 2025
13.3 C
London
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Norris gewinnt Formel-1-Weltmeisterschaft

Von DTS Nachrichtenagentur

McLaren-Pilot Lando Norris ist neuer Formel-1-Weltmeister. Dem Briten reichte am Sonntag beim Saisonfinale in Abu Dhabi ein dritter Platz zum Titelgewinn. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

