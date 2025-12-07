McLaren-Pilot Lando Norris ist neuer Formel-1-Weltmeister. Dem Briten reichte am Sonntag beim Saisonfinale in Abu Dhabi ein dritter Platz zum Titelgewinn. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
Norris gewinnt Formel-1-Weltmeisterschaft
