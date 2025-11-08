Norris gewinnt turbulenten Sprint in Brasilien

Lando Norris hat den fünften Sprint der aktuellen Formel-1-Saison in Brasilien gewonnen.

Lando Norris / McLaren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der McLaren-Pilot startete von der Pole-Position und konnte seine Führung bis zum Ende des Rennens behaupten. Trotz Problemen mit den Hinterreifen und einem engen Duell mit Andrea Kimi Antonelli, der im Mercedes fuhr, gelang es Norris, seinen Vorsprung zu verteidigen. Antonelli blieb am Ende chancenlos, obwohl er sich im DRS-Fenster von Norris befand.

Das Rennen war von mehreren Zwischenfällen geprägt. In der ersten Runde kam es zu einem Unfall zwischen Lawson und Bearman, beide konnten jedoch weiterfahren. Eine rote Flagge wurde in Runde 7 ausgelöst, nachdem Piastri im Senna-S gecrasht war und die Barriere stark beschädigt wurde. Auch Colapinto und Bortoleto waren an der gleichen Stelle verunglückt. Nach einer Unterbrechung wurde das Rennen mit einem fliegenden Start fortgesetzt. Die Rennleitung erlaubte den Fahrern, vor dem Neustart die Reifen zu wechseln, was einige Teams nutzten, um ihre Strategie anzupassen.

Im weiteren Verlauf des Rennens konnte Norris seine Führung ausbauen, während hinter ihm Antonelli und Russell um die Plätze kämpften. Russell, der ebenfalls für Mercedes fährt, machte Druck auf Antonelli, konnte jedoch nicht an ihm vorbeiziehen. Max Verstappen, der von Platz 6 gestartet war, arbeitete sich im Laufe des Rennens auf Platz 4 vor. Der Sieg in Sao Paulo ermöglicht es Norris, seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf neun Punkte auszubauen.