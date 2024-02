Nouripour klagt über zu viel Ampel-Streit

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour teilt die Kritik von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) an den Streitigkeiten der Ampel. „Es ist richtig, was er sagt: Wir haben sehr viel hingekriegt miteinander als Koalition und haben es aber selbst auf der Strecke zerredet mit zu viel Streit“, sagte Nouripour am Dienstag den Sendern RTL und ntv.

Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Darüber gebe es in der Koalition Konsens, das Abstellen falle aber gerade schwer und die Frage, wie man dahin komme.“ Aber wir werden es tun müssen“, so der Grünen-Chef. Das Land brauche eine Regierung, die Halt gebe. Özdemir hatte zuvor der „Rheinischen Post“ gesagt, die Ampel streite sich „wie die Kesselflicker“.