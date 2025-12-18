Newsletter
Politik & Wirtschaft
Nouripour kritisiert Spar-Androhung von Klingbeil

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) hat die Spar-Androhung von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) an alle Deutschen und dessen Warnung vor “sehr herausfordernden Jahren” kritisiert. Deutschland brauche jetzt vor allem “eine Botschaft von Zuversicht und Mut” und den Glauben “an unsere eigenen Stärken”, sagte Nouripour dem Nachrichtensender “Welt”.

“Richtig ist, dass die Zeiten massiv anziehen, richtig ist, dass es auch die Leute merken. Und die Deutschen sind nicht dumm; es ist nicht jetzt die Zeit, um zu versuchen, denen rosarote Brillen aufzuziehen.” Trotzdem sei eine Botschaft von Zuversicht und von Mut etwas, was wichtig sei, “weil dieses Land unglaublich viel kann, diese Gesellschaft sehr viel kann und die Menschen in diesem Land sehr viel können”. Und deshalb wünsche er sich, dass man mit nüchternem Blick auf die Situation schaue – und die sei sehr ernst – aber gleichzeitig auch an die eigenen Stärken denke und dran glaube.

Im ZDF-Jahresrückblick mit Markus Lanz hatte Klingbeil “sehr herausfordernde Jahre” angekündigt, in denen man den Menschen “etwas abverlangen” müsse. “Jeder wird spüren, dass wir sparen”, mahnte Klingbeil.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

