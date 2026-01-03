Newsletter
Samstag, Januar 3, 2026
-0 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Nouripour sieht Chance für “Moment der Demokratisierung” im Iran

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour sieht in den Protesten im Iran die Chance auf einen “Moment der Demokratisierung”.

Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage im Iran ist desolat”, sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Jetzt treffe es auch die Mittelschicht. “Das Volk steht auf, um freier Leben zu können. Das Regime steht in der Ecke und kennt als Antwort nur Gewalt”, sagte Nouripour.

Das mache die Lage unberechenbar. “Es kann ein Moment der Demokratisierung werden”, sagte der Grünen-Politiker, der selbst als Kind aus dem Iran nach Deutschland kam. “Doch auch ein Militärputsch der Revolutionsgarden ist möglich.”

Nouripour fordert die EU und auch die Bundesregierung zum Handeln auf. Die EU müsse wachsam sein, sie dürfe nicht wieder nur zusehen, sagte er. “Die Revolutionsgarden gehören endlich auf die Terrorliste der EU.” Das müsse nach seiner Einschätzung auch der Bundeskanzler vorantreiben. “Wenn Bundeskanzler Merz glaubwürdig sein will, muss er das forcieren und damit jetzt umsetzen, was die CDU in der Opposition lauthals gefordert hatte”, sagte Nouripour.

Im Iran gehen seit Tagen Menschen auf die Straße. Das Regime antwortet hart, mindestens sieben Menschen sind bereits ums Leben gekommen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Stolpersteine jüdischer Shoah-Opfer in Augsburg geschändet

0
Augsburg – Über die Weihnachtsfeiertage 2025 sind in der...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel