Ein qualitativ hochwertiges Edelstahl Ausgussbecken zu finden, ist gar nicht so einfach. Diese Erfahrung machte auch Erwin Kunst im Jahr 2013 beim Bau seines Hauses in Österreich. Doch anstatt sich mit schlechter Qualität oder einem zu hohen Preis abzufinden, entwickelte er kurzerhand ein eigenes Edelstahlbecken – mit vollem Erfolg. Denn inzwischen ist Erwin Geschäftsführer der KUNe GmbH und seine Produkte sind europaweit sehr beliebt.

Denn KUNe setzt sich für hochwertige Qualität zum fairen Preis ein. Die Entwicklung erfolgt in Oberösterreich, wo die Firma ihren Sitz hat. Die Produktion erfolgt zusammen mit langjährigen Partnern in Europa.

Doch wie schlagen sich die Becken in der Praxis? Wir haben uns mit dem NOVUM 100 ein besonders elegantes Modell der Firma angesehen.

Ob gewerblich oder privat genutzt – ein Edelstahl Ausgussbecken kann vielfältige Zwecke erfüllen. Das NOVUM 100 von KUNe ermöglicht durch seine Breite von 100 cm auch die Reinigung von sehr sperrigen Gegenständen und ist dabei extrem widerstandsfähig und robust. Doch es ist nicht nur funktionell top, auch optisch wird es schwer werden, ein eleganteres Edelstahl Ausgussbecken zu finden.

Fakten & Details über das NOVUM 100

Das Ausgussbecken NOVUM 100 besteht aus hochwertigem Chromnickelstahl und weist eine hohe Materialstärke auf. Bei der Wanne sind es 1,2 mm, die Seitenwände sind 1,5 mm stark und die Blende 1,2 mm. Das Innenmaß beträgt 100 x 35 x 22 cm (B x T x H), während das Außenmaß bei 109 x 51,5 x 25 cm (B x T x H) liegt. Das Fassungsvolumen beträgt stolze 77 Liter.

Das NOVUM 100 in Bildern 1 von 5

Die Vorteile des hochwertigen Materials liegen dabei klar auf der Hand:

Korrosionsbeständig

Langlebig

Recycelbar

Reparierbar

UV-beständig

Robust

Geruchsneutral

Farbbeständig

Lebensmittelecht

In Kombination mit der pulverbeschichteten Blende (wahlweise in Schwarz oder Weiß) wird der Edelstahl Waschtrog in jedem Raum zu einem echten Blickfang. Er eignet sich daher besonders gut für Wasch- oder Hauswirtschaftsräume und alle Menschen, die neben erstklassiger Qualität auch schlichte Eleganz bevorzugen. Aufgrund seiner Robustheit ist das Becken neben Innenbereichen auch im Außenbereich problemlos einsetzbar.

In Verbindung mit den ebenfalls im Onlineshop von KUNe erhältlichen Profi-Armaturen inkl. Brause von Klarco und einem passenden Kübelrost macht das Arbeiten am Becken besonders viel Spaß. Denn so kann man ganz einfach große Töpfe reinigen, sperrige Gegenstände putzen oder Gießkannen befüllen – punktgenau und sauber.

Klarco Armatur und Kübelst im Einsatz 1 von 9

Lieferumfang und Montage

So einfach wie das Bestellen im Onlineshop von KUNe funktionierte im Test auch die Montage. Denn bei KUNe erhält man zur Bestellung des Beckens im Gegensatz zu anderen Anbietern wirklich alles dazu, was man für eine professionelle Installation benötigt:

Anschlussventil mit Überlauf

Flaschensiphon

Zylinderkopfschraube M6x25 für Wasserüberlauf

12 Clips für die Blendenbefestigung

4 M8 Gewindestangen

7 selbstklebende Pads

4 Siebhülsen DN12

Verbundmörtelkartusche

Montage- und Betriebsanleitung

Das schont die Nerven und spart den Weg zum Baumarkt. Zusammen mit der bebilderten und wirklich ausführlich gestalteten Montageanleitung war die Installation so ohne Probleme machbar.

Einfache Montage 1 von 10

Alternativ zur papierhaften Anleitung kann man sich auch ein Video der Firma ansehen, in dem die verschiedenen Montagevarianten (Verbundmörtel- oder Dübelmontage) Schritt für Schritt erklärt werden.

Fazit: Lohnt sich das NOVUM 100 Edelstahl Ausgussbecken?

Mit dem Ausgussbecken NOVUM 100 erhält man ein extrem hochwertiges und ästhetisches Edelstahl Waschbecken. Es bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ist langlebig und robust und so neben privaten Haushalten auch für eine gewerbliche Nutzung geeignet. Und auch Lieferumfang und Montageanleitung lassen keine Wünsche übrig. Der Preis von aktuell 799 Euro ist deshalb absolut fair. Und wem auch ein etwas kleineres Modell ausreicht und auf eine Zierblende verzichten kann, erhält mit dem Modell SOLIDUM 50 auch schon ab 329 Euro ein Edelstahlbecken von bester Qualität.

Technische Daten des NOVUM 100 im Detail