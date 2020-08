NRW: 33-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Auf einer Landstraße im nordrhein-westfälischen Kreis Soest ist am Samstagabend ein 33 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann hatte gegen 20:45 Uhr an einer Kreuzung der L 776 ein für ihn geltende Stoppzeichen missachtet und war mit einem von rechts kommenden Pkw zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sein Fahrzeug schleuderte im Anschluss in ein angrenzendes Maisfeld und überschlug sich mehrfach.

Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Der 33-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Das zweite Fahrzeug kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Die beiden Insassen im Alter von 21 und 24 Jahren wurden schwer verletzt.

Die Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache dauerten zunächst noch an.