NRW-FDP nach Landtagswahlen gegen „Kuschelkurs“ in der Ampel

Der Landesvorsitzende der FDP in NRW, Henning Höne, zeigte sich nach den Hochrechnungen von Sonntagabend unzufrieden mit den Ergebnissen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen. „Das ist ein extrem enttäuschender Abend für die Freien Demokraten“, sagte er am Sonntagabend der „Rheinischen Post“. „In einem von Polarisierung und bundespolitischen Themen geprägten Wahlkampf ist es uns nicht gelungen, mit sachlichen Argumenten und Lösungen über die Wahrnehmungsschwelle zu kommen“, so Höne.

Landtagswahl in Hessen: FDP-Wahlparty am 08.10.2023, über dts Nachrichtenagentur

„Für uns Freie Demokraten auf allen Ebenen bedeutet dieses Ergebnis vor allem eines: Wir werden unsere Positionen in der Bundesregierung weiterhin mit voller Überzeugung vortragen und verteidigen“, sagte der NRW-Parteichef. „Für einen Kuschelkurs mit den Koalitionspartnern werden wir nicht gewählt.“