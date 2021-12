NRW-Gesundheitsministerium: 607 Omikron-Fälle in NRW

Die Corona-Variante Omikron ist in NRW auf dem Vormarsch. In der Meldedatenbank des Landeszentrums für Gesundheit habe es am Freitag 607 Omikron-Fälle gegeben, teilte das NRW-Gesundheitsministerium der „Rheinischen Post“ mit. Dabei handelt es sich dem Ministerium zufolge um PCR-Teste mit Hinweisen auf die Virusvariante und/oder sequenzierte Proben.

Fahrgäste mit Mund-Nasen-Schutz, über dts Nachrichtenagentur

Damit hat sich die Zahl innerhalb von nur vier Tagen knapp verdreifacht. Am Montag gab es nur 203 Omikron-Fälle, am Mittwoch der Vorwoche waren es gerade einmal 23.