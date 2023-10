NRW-Grüne werten Landtagswahlergebnisse als positives Signal

Die Landesvorsitzende der Grünen in NRW, Yazgülü Zeybek, wertete es nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen als positiv, dass die schwarz-grüne Koalition in Hessen Zuspruch bekommen habe. „Das hat Aussagekraft auch für uns in NRW“, sagte sie auf Grundlage der Hochrechnungen von Sonntagabend der „Rheinischen Post“. Man arbeite konstruktiv zusammen, und das werde von Wählern auch gesehen.

Landtagswahl in Bayern: Grünen-Wahlparty am 08.10.2023, über dts Nachrichtenagentur

„Außerdem haben wir hier eine Landesregierung, die mit Anstand regiert – was wichtig ist, wenn man den Wahlkampf in Bayern betrachtet“, sagte Zeybek. In Hochrechnungen von ARD und ZDF liegen die Grünen in Hessen derzeit bei 14,8 Prozent. In Bayern kommt die Partei in den Hochrechnungen im Schnitt auf 14,75 Prozent.