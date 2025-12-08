Newsletter
Politik & Wirtschaft
NRW-Industrie warnt vor Verlust Tausender Arbeitsplätze

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände (Unternehmer NRW) warnt vor einer Deindustrialisierung Nordrhein-Westfalens.

“Aktuell gehen allein in der NRW-Metall- und Elektroindustrie jeden Monat rund 2.100 Industriearbeitsplätze verloren”, sagte Johannes Pöttering, Hauptgeschäftsführer von Unternehmer NRW, der “Rheinischen Post” (Montag). “In der NRW-Metallindustrie etwa reden wir über hochbezahlte Arbeitsplätze mit einer Durchschnittsvergütung von fast 65.000 Euro im Jahr. Fallen die weg, hat das Folgen auch für Steuereinnahmen und Sozialbeiträge.”

Pöttering ergänzte: “In weiten Teilen der Industrie ist die Lage außerordentlich besorgniserregend. In der chemischen Industrie haben die Unternehmen aktuell nur noch eine Auslastung von 70 Prozent. In der Metall- und Elektroindustrie NRW ist die Produktion im Vergleich zu 2019 um 23 Prozent eingebrochen. Es ist zu befürchten, dass sich der Stellenabbau angesichts des Personalüberhangs beschleunigen könnte.”

Der Verband fordert von Bund und Land eine neue Agenda: “Hohe Energiekosten, international nicht wettbewerbsfähige Steuerlasten und Arbeitskosten, kurze Arbeitszeiten, dazu eine erdrückende Bürokratie und langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das sind die Stellschrauben, die jetzt endlich angegangen werden müssen”, so Pöttering.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

