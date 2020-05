NRW-Innenminister kritisiert Corona-Proteste

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Teilnehmer-Kreis der Corona-Proteste kritisiert. Dieser sei ein „sehr gefährlicher Mix“, sagte Reul der „Bild“ (Montagausgabe). Ihr Ziel sei es, „den Staat in Schwierigkeiten zu bringen, schlechtzureden, Misstrauen zu säen, von Verschwörung zu fabulieren und den Leuten einzureden, dass dahinter irgendwo eine gigantisch große Weltverschwörung steckt“.

Aufkleber „Angst ist das gefährlichere Virus“, über dts Nachrichtenagentur

In diesem Zusammenhang appellierte Reul an die Menschen in Deutschland, nicht an den aktuellen Corona-Protesten teilzunehmen. „Ich kann jedem, der ein berechtigtes Anliegen hat, nur raten, da nicht hinzugehen. Meidet diese Veranstaltung, geht da nicht hin, unterstützt mit eurer Anwesenheit nicht die Verrückten“, so Reul. Zugleich müsse die Politik aktiv das Gespräch anbieten. „Ich finde richtig ist, dass wir uns um die Vernünftigen kümmern müssen.“