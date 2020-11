NRW-Innenminister sieht Gefahr weiterer islamistischer Anschläge

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) fürchtet islamistische Anschläge in Deutschland. „Die schrecklichen Taten in Wien und davor in Frankreich und Dresden mahnen uns, weiter wachsam zu sein und gegen jede Form von Extremismus zu kämpfen“, sagte Reul der „Bild“ (Mittwochausgabe). Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) kündigte an, mögliche Anschlagsorte von Islamisten in Sachsen „werden gegenwärtig auf Hinweise überprüft“.

Herbert Reul, über dts Nachrichtenagentur

Denn auch in Deutschland herrsche eine „ernstzunehmende Bedrohung durch den Islamismus und Terrorismus“. Der CSU-Innenexperte Michael Kuffer mahnte höchste Wachsamkeit in ganz Deutschland an. Kuffer sagte „Bild“, es wäre „unverantwortlich, wenn sich unsere Behörden nicht auf solche Terror-Szenarien vorbereiten würden“. Und weiter: „Wir müssen unserer Verantwortung jetzt durch beherztes Handeln gerecht werden.“