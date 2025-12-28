Newsletter
Sonntag, Dezember 28, 2025
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

NRW-Innenminister spricht sich gegen Verbot von Feuerwerk aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) spricht sich gegen ein generelles Verbot von Feuerwerk an Silvester aus. Das sagte er der “Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung”.

Feuerwerksverkauf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In den Niederlanden ist ab dem kommenden Jahr das Abbrennen von Feuerwerk verboten, Reul spricht sich unterdessen für flexible Lösungen aus. “Das Feuerwerk zu Silvester hat Tradition, und es bereitet vielen Menschen Freude”, sagte er. Man sollte die Sprengstoffverordnung so ändern, dass Städte selbst entscheiden können, wo Feuerwerk genutzt werden darf. “Wo viele Leute zusammenkommen, sollte es vielleicht verboten werden. Ich plädiere für mehr Flexibilität und Differenzierung als für ein allgemeines Verbot.”

Die Polizei sieht er für den Jahreswechsel gut vorbereitet, wenngleich Reul sicher ist, dass es nicht ohne Probleme ablaufen werde. Silvester sei immer ein Risikofaktor. “Letztes Jahr ist Silvester relativ ruhig gelaufen. Aber ohne Probleme wird es nicht ablaufen. Die Frage ist, ob es eine große Eskalation gibt. Zumindest sind wir gut vorbereitet, dass wir da, wo wir sowas erwarten könnten, genug Polizisten haben und auch genug Kräfte als Verstärkung in Reserve haben”, so Reul.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

