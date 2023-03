NRW-SPD wählt am 26. August neue Führungsspitze

Nach dem Rücktritt des Landesvorsitzenden Thomas Kutschaty hat sich die NRW-SPD auf einen Termin für den verschobenen Landesparteitag verständigt, auf dem auch die neue Führungsspitze gewählt werden soll. „Wir haben am Mittwoch im Präsidium und heute im Landesvorstand beschlossen, dass wir den Landesparteitag am 26. August abhalten wollen“, sagte Interims-Parteichef Marc Herter der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). Das sei das frühestmögliche Datum nach der parlamentarischen Sommerpause in Düsseldorf und Berlin.

SPD-Logo, über dts Nachrichtenagentur

„Wir setzen damit ein klares Zeichen, dass wir so schnell wie möglich unsere Verfassung wiederfinden und die Neuaufstellung der NRW-SPD dann auch abschließen wollen“, so Herter.