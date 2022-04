NRW-Umweltministerin tritt wegen „Mallorca-Affare“ zurück

Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) tritt zurück. NRW-Ministerpräsident Hendrick Wüst (ebenfalls CDU) nahm das Angebot am Nachmittag an. Heinen-Esser war wegen eines Mallorca-Aufenthalts während der Flutkatastrophe im Juli 2021 zunehmend unter Druck geraten.

Ballermann 6, über dts Nachrichtenagentur

Dabei ist sie allerdings offenbar nicht der einzige: Die Staatskanzlei hat mittlerweile auch eine Reise von Europa-Minister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) nach Mallorca bestätigt. „Es trifft zu, dass Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner am 24. Juli an einer privaten Geburtstagsfeier auf Mallorca teilgenommen hat. Er ist am Freitag gegen Mittag nach Mallorca geflogen und am Sonntagnachmittag zurück nach Deutschland“, erklärte ein Sprecher der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe).

Der Minister sei in der Zeit vollumfänglich arbeitsfähig und immer erreichbar gewesen.