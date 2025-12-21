Nürnberg: 82-Jährige überrascht Einbrecher in St. Leonhard – Zeugen gesucht

NÜRNBERG. Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil St. Leonhard endete am Donnerstagabend (18.12.2025) mit der überraschenden Flucht des Täters. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung des Falles.

Einbrecher überrascht von 82-jähriger Hausbewohnerin

Gegen 17:30 Uhr bemerkte die 82-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Ewaldstraße verdächtige Geräusche. Ein unbekannter Mann hatte sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt verschafft. Als er auf die Bewohnerin traf, floh er sofort, jedoch nicht ohne zuvor einen Geldbeutel entwendet zu haben.

Fahndung und Spurensicherung

Laut der Geschädigten trug der Täter dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Polizeistreifen durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte der Einbrecher bislang nicht gefasst werden. Der Kriminaldauerdienst führte am Tatort eine umfassende Spurensicherung durch.

Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die im Bereich der Ewaldstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher