Nürnberg: Demonstration führt zu Verkehrssperren und Behinderungen am Nachmittag

NÜRNBERG. (1162) Am heutigen Nachmittag findet in Nürnberg eine Demonstration statt, die sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr entlang einer festgelegten Route durch die Stadt bewegt. Die Veranstalter erwarten eine Vielzahl an Teilnehmern, wodurch es zu temporären Verkehrssperren und Behinderungen kommen kann.

Verlauf der Demonstrationsroute

Die Route beginnt im Rosenaupark und führt weiter über die Bleichstraße, Bärenschanzstraße, Roonstraße und Fürther Straße. Anschließend verläuft sie durch die Kernstraße und Volprechtstraße, bevor sie durch die Müllnerstraße zum Veit-Stoß-Platz führt.

Empfehlungen für Verkehrsteilnehmer

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Anweisungen der vor Ort eingesetzten Polizeibeamten Folge zu leisten und den betroffenen Bereich während der Veranstaltung möglichst zu umfahren. So sollen unnötige Verzögerungen vermieden und die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet werden.

Erstellt durch: Michael Konrad