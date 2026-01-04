Nürnberg: Fahrer unter Drogeneinfluss mit fremdem Mercedes gegen Einbahnstraße erwischt

Am frühen Samstagmorgen (03.01.2026) führte die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte eine Verkehrskontrolle durch, die unerwartete Erkenntnisse ans Licht brachte. Ein Mann wurde angehalten, weil er in Nürnberg mit einem weißen Mercedes Transporter entgegen der Einbahnstraße in der Grasersgasse fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und der Wagen nicht ihm gehörte. Gegen den 41-jährigen deutschen Staatsbürger wird nun ermittelt.

Ungewöhnliches Verhalten des Fahrers

Die Polizei stoppte den auffälligen Transporter gegen 05:00 Uhr und wollte den Fahrer kontrollieren. Der Mann versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er das Fahrzeug abstellte, es verschloss und sich schlafend stellte. Trotz mehrfacher Aufforderung seitens der Beamten, den Wagen zu öffnen, blieb er zunächst regungslos. Erst nach Androhung einer erzwungenen Öffnung des Fahrzeugs gab der Fahrer nach und öffnete die Türen.

Fahrer unter Drogenverdacht

Bei der Befragung durch die Polizei gab der 41-Jährige an, den Mercedes mit offenem Tür und Schlüssel vorgefunden zu haben und einfach losgefahren zu sein. Außerdem räumte er den kürzlichen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und nahm den Mann wegen unbefugter Nutzung eines Kraftfahrzeugs und Gefährdung des Straßenverkehrs fest. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, um eine Blutprobe auf Drogen durchführen zu lassen.

Erstellt durch: Marc Siegl