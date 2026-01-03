Newsletter
Nürnberg: Friedliche Spontandemo gegen US-Angriff auf Venezuela mit rund 100 Teilnehmern
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend, den 3. Januar 2026, versammelten sich etwa 100 Personen im Nürnberger Stadtgebiet, um auf die aktuellen Entwicklungen im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela zu reagieren. Diese Spontanversammlung löste eine Demonstration aus, die ohne Zwischenfälle verlief und von der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte begleitet wurde.

Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz

Ab 18:00 Uhr sammelten sich die Teilnehmer am Rosa-Luxemburg-Platz, um ihrer Meinung zu den US-Angriffen auf Venezuela Ausdruck zu verleihen. Die Veranstaltung begann mit einer stationären Kundgebung und entwickelte sich anschließend zu einem Demonstrationszug.

Route und friedlicher Verlauf

Gegen 18:30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug, der maximal 100 Teilnehmer umfasste, in Bewegung. Die Route führte über den Marientor-/Königstorgraben und den Bahnhofsplatz bis zur Gleißbühlstraße, wo die Versammlung gegen 18:50 Uhr endete. Während der gesamten Dauer der Versammlung kam es zu keinen Störungen.

Polizeiliche Betreuung

Der Einsatz wurde von der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte koordiniert und von mehreren Einsatzkräften der umliegenden Nürnberger Dienststellen unterstützt. Die friedliche Abwicklung der Demonstration wurde erfolgreich gewährleistet.

Bericht von: Marc Siegl

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel