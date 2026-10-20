Nürnberg: Haftantrag gegen 21-Jährigen nach Drogenfund

Bei einer Verkehrskontrolle am Nürnberger Plärrer hat die Polizei bei einem 21-jährigen Autofahrer mehrere Betäubungsmittel und ein griffbereites Butterflymesser gefunden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Die Beamten kontrollierten den deutsch-türkischen Staatsangehörigen am Montag, 19. Oktober 2026, gegen 23 Uhr in seinem Pkw. Dabei fanden sie mehrere verkaufsfertig portionierte Mengen Haschisch, Marihuana und Kokain. Zudem führte der Mann ein griffbereites Butterflymesser in seinem Fahrzeug mit.

Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige mit Betäubungsmitteln handelt. Er sollte am Dienstag, 20. Oktober 2026, dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

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