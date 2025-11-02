Newsletter
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Nürnberg: Schuss mit PTB-Waffe bei Club-Streit – Mehrere Verletzte im Marientorgraben

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Nürnberger Stadtteil Gleißbühl zu einem schweren Vorfall vor einem Club. Ein 22-jähriger Mann schoss einem anderen mit einer PTB-Pistole ins Gesicht.

Streit eskaliert

Gegen 02:10 Uhr gerieten die beiden jungen Männer im Marientorgraben in einen Streit. Berichten zufolge versuchte der 21-jährige Beteiligte, der afghanischer Herkunft ist, den 22-jährigen Kosovaren zu schlagen. Der 22-Jährige wich aus, zog eine PTB-Waffe und feuerte aus nächster Nähe.

Verletzungen durch Reizgas

Die PTB-Waffe war mit einer Reizgaskartusche geladen, wodurch vier umstehende Personen Augenreizungen erlitten. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt. Der 21-Jährige wurde mit blutenden Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht und noch in derselben Nacht entlassen.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Polizeibeamte sichteten nach ihrem Eintreffen Videoaufzeichnungen des Clubs und identifizierten den Beschuldigten. Gegen 03:00 Uhr wurde er in seiner Nürnberger Wohnung vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme kam es zu Widerstandshandlungen, weswegen ihm und seinem Vater Handfesseln angelegt wurden. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

In der Wohnung fanden die Beamten die Tatwaffe sowie ein verbotenes Faustmesser. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Vergehens gegen das Waffengesetz führt die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fort.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel