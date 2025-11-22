Newsletter
Nürnberg: Sechs störungsfreie Versammlungen am Samstag, 345 Teilnehmer insgesamt
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Nürnberg: Sechs störungsfreie Versammlungen am Samstag, 345 Teilnehmer insgesamt

Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG – Am Samstagnachmittag, dem 22. November 2025, fanden in Nürnberg mehrere Demonstrationen und Veranstaltungen statt, die größtenteils störungsfrei verliefen.

Versammlungen in der Nürnberger Innenstadt

Ab etwa 12:30 Uhr fanden in der Nürnberger Innenstadt sowie in Gostenhof insgesamt sechs Versammlungen statt, die teilweise als Protestzüge organisiert wurden. Zu nennenswerten Störungen kam es hierbei nicht.

  • Hallplatz: „Staatsstreich beenden – Deutschland retten!“ – 50 Teilnehmer
  • Hallplatz: „Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte“, „Spirituelle Reinigung der Stadt Nürnberg“, „Vor Gott sind alle Menschen gleich!“ und „Wer Hass sät, wird nur Dummheit ernten / Protestkundgebung zu Demo TMR“ – in Summe 70 Teilnehmer
  • Veit-Stoß-Platz: „Gegen Wehrpflicht und Militarisierung“ – 200 Teilnehmer

Demonstration für „Palestine Action“

Eine weitere Versammlung unter dem Titel „Solidarität mit ‚Palestine Action‘ in UK und für einen Stopp des Genozid in Gaza“ startete gegen 16:00 Uhr mit rund 25 Teilnehmern im Bereich des Königstors und dauerte zur Stunde noch an.

Polizei im Einsatz

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Verkehrspolizei Nürnberg, der Kriminalpolizei Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

