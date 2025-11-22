Nürnberg: Sechs störungsfreie Versammlungen am Samstag, 345 Teilnehmer insgesamt

NÜRNBERG – Am Samstagnachmittag, dem 22. November 2025, fanden in Nürnberg mehrere Demonstrationen und Veranstaltungen statt, die größtenteils störungsfrei verliefen.

Versammlungen in der Nürnberger Innenstadt

Ab etwa 12:30 Uhr fanden in der Nürnberger Innenstadt sowie in Gostenhof insgesamt sechs Versammlungen statt, die teilweise als Protestzüge organisiert wurden. Zu nennenswerten Störungen kam es hierbei nicht.

Hallplatz: „Staatsstreich beenden – Deutschland retten!“ – 50 Teilnehmer

Hallplatz: „Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte“, „Spirituelle Reinigung der Stadt Nürnberg“, „Vor Gott sind alle Menschen gleich!“ und „Wer Hass sät, wird nur Dummheit ernten / Protestkundgebung zu Demo TMR“ – in Summe 70 Teilnehmer

Veit-Stoß-Platz: „Gegen Wehrpflicht und Militarisierung“ – 200 Teilnehmer

Demonstration für „Palestine Action“

Eine weitere Versammlung unter dem Titel „Solidarität mit ‚Palestine Action‘ in UK und für einen Stopp des Genozid in Gaza“ startete gegen 16:00 Uhr mit rund 25 Teilnehmern im Bereich des Königstors und dauerte zur Stunde noch an.

Polizei im Einsatz

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Verkehrspolizei Nürnberg, der Kriminalpolizei Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl