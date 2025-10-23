Newsletter
Nürnberg: Tatverdächtiger nach gefährlichem Fahrradwurf auf Frankenschnellweg festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Ein bislang unbekannter Täter hat am 13. Oktober 2025 ein Fahrrad auf ein Wohnmobil geworfen, das auf dem Frankenschnellweg unterwegs war. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat nun einen Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen.

Angriff auf Wohnmobil

Der Vorfall ereignete sich gegen 01:00 Uhr, als ein 40-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war. Vom Brücke Fürther Straße/Stadtgrenze wurde ein Fahrrad auf das Fahrzeug geworfen, das die Frontscheibe stark beschädigte. Glücklicherweise konnte der Fahrer das Wohnmobil kontrolliert zum Stillstand bringen, und es wurde niemand verletzt.

Verdächtiger durch DNA-Treffer ermittelt

Die Ermittlungen der Nürnberger Kriminalpolizei, die den Fall des versuchten Tötungsdelikts übernahm, führten durch einen DNA-Treffer zu einem 26-jährigen Nürnberger. Dieser war bereits wegen eines Vorfalls am 15. April 2025 einschlägig bekannt, als er einen Fernseher auf eine einfahrende U-Bahn am Nürnberger Hauptbahnhof warf.

Weitere Vorfälle und Festnahme

Am 19. Oktober 2025 sprang der Tatverdächtige erneut in der Eilgutstraße vor ein fahrendes Auto, was zu weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr führte. Der DNA-Treffer und das Verhalten des 26-Jährigen führten schließlich zum Erlass eines Unterbringungsbefehls. Am Abend des 22. Oktober 2025 wurde er festgenommen und wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Bericht von: Janine Mendel / bl

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

