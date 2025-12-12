Newsletter
Nürnberg: U-Bahn kollidiert mit Fahrrad auf Gleis, Kriminalpolizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagabend (07.12.2025) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Langwasser ein Vorfall, bei dem eine U-Bahn mit einem auf den Gleisen liegenden Fahrrad kollidierte. Der Zug wurde dabei beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Unfallort: Haltestelle Scharfreiterring

Gegen 21:00 Uhr kollidierte die U-Bahn im Bereich der Haltestelle ‚Scharfreiterring‘ mit einem Fahrrad auf den Schienen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Ermittlungen laufen

Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd dokumentierte den Vorfall vor Ort. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine unbekannte Person das Fahrrad von der Fußgängerbrücke auf die Gleise geworfen haben könnte.

Polizei bittet um Hinweise

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei untersucht den Vorfall als möglichen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel