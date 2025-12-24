Nürnberger Christkindlesmarkt 2025 verläuft ohne Zwischenfälle: Polizei zieht positive Bilanz

NÜRNBERG. (1216) Mit dem heutigen Mittwoch, dem 24.12.2025, endet der diesjährige Nürnberger Christkindlesmarkt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht eine äußerst positive Bilanz.

Ruhiger und friedlicher Verlauf

Aus polizeilicher Sicht verlief der traditionsreiche Christkindlesmarkt ruhig und friedlich. Nennenswerte Straftaten blieben die Ausnahme, größere Sicherheitsstörungen waren nicht zu verzeichnen. Die Kriminalität bewegte sich über die gesamte Dauer des Marktes auf einem sehr niedrigen Niveau.

Geringfügige Vorfälle und präventive Maßnahmen

Die Zahl der Handtaschendiebstähle kratzte gerade so an der Zweistelligkeit, in zwei Fällen erstatteten Standbetreiber Anzeige wegen Diebstahls bzw. meldeten, dass die Plane ihres Standes aufgeschlitzt worden war. Vier Personen ließen trotz strikten Drohnenflugverbots eine solche über dem Christkindlesmarkt aufsteigen, was durch die Polizeibeamten vor Ort unterbunden wurde und jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zog. Die selektiv durchgeführten Taschenkontrollen führten in einem Fall zum Auffinden eines verbotenen Einhandmessers.

Erfolg bei der Vermisstensuche und keine Gewaltdelikte

Darüber hinaus waren die Einsatzkräfte in zahlreichen Fällen damit beschäftigt, kurzzeitig Vermisste wieder mit ihren Angehörigen zusammenzuführen, was in allen Fällen erfolgreich gelang. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass über die gesamte Dauer des Nürnberger Christkindlesmarkts keinerlei Gewaltdelikte zu verzeichnen waren.

Es trat also das ein, was die Einsatzleiterin, Polizeidirektorin Franziska Titz, bereits in der Eingangspressekonferenz prognostiziert hatte: Der Nürnberger Christkindlesmarkt war auch 2025 das, was er sein sollte: ein besinnlicher und friedlicher Ort.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihren engagierten und verlässlichen Einsatz. Ein ebenfalls großer Dank gilt den Besucherinnen und Besuchern, die mit Umsicht, gegenseitiger Rücksichtnahme und weihnachtlicher Stimmung, wesentlich zu einem sicheren und friedlichen Nürnberger Christkindlesmarkt beigetragen haben.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern unserer Pressemeldungen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen friedvollen Jahresausklang.

Erstellt durch: Janine Mendel