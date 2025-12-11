Nürnberger Polizei intensiviert Maßnahmen am Hauptbahnhof: Neue Verbotszonen für mehr Sicherheit am Südausgang

NÜRNBERG. Die Sicherheit rund um den Nürnberger Hauptbahnhof bleibt ein zentrales Anliegen der mittelfränkischen Polizei. Während sich die Lage im Bahnhof selbst und im nördlichen Bereich stabilisiert hat, richtet sich der Fokus nun verstärkt auf den Südausgang. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat das Polizeipräsidium Mittelfranken in Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg und der Bundespolizei ein intensives Maßnahmenpaket ins Leben gerufen. Der Nürnberger Stadtrat hat zudem neue Verbotszonen beschlossen, die der Polizei verbesserte Kontrollmöglichkeiten bieten.

Strategische Maßnahmen zur Sicherheit

Die Sicherheit im öffentlichen Raum, besonders an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt, ist von höchster Priorität. Nachdem der Bahnhof und der nördliche Vorplatz zuletzt immer sicherer wurden, hat sich der Bereich am Südausgang als neuer Problemschwerpunkt herausgestellt. In diesem Zusammenhang präsentierte Polizeivizepräsident Gernot Rochholz im Nürnberger Stadtrat gemeinsam mit der Bundespolizei ein umfassendes Strategiepapier. Die Maßnahmen der Polizei sind klar definiert: Straftaten werden konsequent verfolgt, jedoch immer mit Augenmaß und in enger Zusammenarbeit mit Sicherheitspartnern und sozialen Trägern. Rochholz betonte: „Sicherheit ist als Mannschaftssport zu verstehen.“ Er hob hervor, dass die Herausforderungen einem Dauerlauf und keinem Sprint gleichen. Gemeinsam mit der Stadt und der Justiz wird daran gearbeitet, die Sicherheitslage in und um den Hauptbahnhof weiter zu verbessern.

Neue Verbotszonen zur Kriminalitätsbekämpfung

Ergänzend zu den strategischen Maßnahmen hat der Nürnberger Stadtrat die Einführung einer Cannabis-Verbotszone am Südausgang des Hauptbahnhofs sowie eine Ausweitung der Alkoholverbotszone auf den Aufseßplatz beschlossen. Teil des Maßnahmenpakets ist die verstärkte Präsenz der Polizei vor Ort zur intensiven Überwachung der neuen Regeln. Bereits durch die Arbeit der AG BAYERN. 360°SICHERHEIT. hat die mittelfränkische Polizei den Bahnhof im Blick und entsprechende Schritte eingeleitet. Die neuen Verbotszonen stärken das Gesamtkonzept und erweitern die Handlungsmöglichkeiten der Polizei für effektive Kontrollen.

Erstellt durch: Andreas Gramlich