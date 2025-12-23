Newsletter
Nürnberger Polizei sucht nach bewaffnetem Räuber: Überfall auf Geldtransferinstitut in der Ludwigstraße
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Nürnberger Polizei steht vor einer Herausforderung, nachdem ein bislang unbekannter Mann am 10. Dezember 2025 ein Geldtransferinstitut in der Nürnberger Ludwigstraße überfallen hat. Die Behörden suchen mithilfe von Videoaufnahmen der Filiale nach dem Täter, der noch nicht identifiziert werden konnte.

Überfall am Morgen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen, als der Verdächtige die Western Union Filiale betrat und unter Vorhalt einer Pistole Bargeld forderte. Er entkam anschließend mit der Beute. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Angestellte vor Ort blieb körperlich unverletzt.

Öffentliche Fahndung nach dem Täter

Um den Täter zu ermitteln, setzt die Kriminalpolizei auf die Mithilfe der Öffentlichkeit. Der gesuchte Mann wird als männlich, 180 bis 190 cm groß, zwischen 25 und 45 Jahre alt und mit einem osteuropäischen oder kaukasischen Erscheinungsbild beschrieben. Weiterhin wird er als kräftig bis muskulös mit einem Vollbart ohne Oberlippenbart charakterisiert.

Bekleidung und weitere Hinweise

Der Verdächtige trug eine schwarze Cappy der Marke „Armani“, ein gelbes Sweatshirt mit Stehkragen und dunklem Reißverschluss, eine schwarze Winter-Steppjacke der Marke „The North Face“, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe, möglicherweise Sneakers, sowie weiße Socken. Zudem hatte er eine dunkle Unterhose mit einem breiten türkisfarbenen Gummiband und der schwarzen Aufschrift „NIKE“ an. Er trug eine Papiertüte, vermutlich von REWE, bei sich und sprach nur Englisch.

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

