Nun ist es auch am Ortseingang offiziell: Bad Wörishofen ist Kneippstadt

Fährt man in eine Stadt oder Gemeinde, ist es regelmäßig das erste Schild, das einem begegnet: das Ortseingangsschild. Da gibt es als Zusätze beispielsweise Hansestädte und Lutherstädte. Ab sofort darf sich auch Bad Wörishofen mit einer besonderen Bezeichnung schmücken: Als „Kneippstadt“ begrüßt die Stadt von nun an Gäste wie Einheimische.

Es begann damit, dass sich die Ortsschilder von Bad Wörishofen in einem schlechten Zustand befanden: unterschiedliche Schriften, Verwitterung und fehlende Reflektion. Die Verwaltung nahm sich dieses Themas an und Bürgermeister Stefan Welzel wollte in diesem Zuge nicht einfach nur eine notwendige Erneuerung. „Es sollte einen Mehrwert geben, wenn wir neue Bad-Wörishofen-Schilder aufstellen“, erinnert Welzel an seine Überlegungen. „Gesundheitsstadt“, wie es im Rathaus auf einer Tafel steht, wäre zu allgemein gewesen. Bürgermeister Stefan Welzel ging deshalb in der Diskussion weiter: „Das Gute und bereits Gebräuchliche lag nah: Kneippstadt Bad Wörishofen.“

Gesagt, getan und der Kneippstädter Stadtrat fasste im Herbst den richtungsweisenden Beschluss für die Ortstafeln, dass die Stadt Bad Wörishofen die Bezeichnung Kneippstadt führen soll. Dazu brauchte es auch der Unterstützung und Entscheidung des Landratsamts Unterallgäu. Als Rechtsaufsichtsbehörde kann nämlich das Landratsamt einer Stadt eine Bezeichnung verleihen, die auf der Geschichte, der Eigenart oder der heutigen Bedeutung der Gemeinde beruht. Diese Bezeichnung findet sich dann an den Ortseingangsschildern wieder, wird aber kein Namensbestandteil der Kommune.

Erfreulicherweise befürwortete Landrat Alex Eder den Antrag und so werden nun nach und nach die Ortseingangsschilder der Kurstadt, Gartenstadt und des Gewerbegebiets ausgetauscht. „Ich freue mich, dass ich die Stadt unterstützen konnte und nun auch auf den Ortstafeln ganz offiziell der Namenszusatz „Kneippstadt“ steht. Denn Bad Wörishofen und Pfarrer Sebastian Kneipp sind untrennbar und einzigartig miteinander verbunden“, fasst es Landrat Alex Eder zusammen. Alex Eder und Stefan Welzel begutachteten nun das Resultat: In der Schlingener Straße ist das erste neue Ortsschild aufgestellt.

Für Bürgermeister Stefan Welzel passt der jetzige Schritt auch perfekt in die neue Marketingstrategie der Stadt als „DIE Kneippstadt“. Denn die Bedeutung der von Sebastian Kneipp entwickelten Kneipp-Therapie hat internationale Bedeutung und ist bekanntlich auch Immaterielles Kulturerbe der Deutschen UNESCO-Kommission. Die Kneipp-Lehre mit ihren fünf Elementen ist auch Dreh- und Angelpunkt aller Gesundheits- und Kurangebote in Bad Wörishofen. Der Begriff „Kneippstadt“ hat sich darüber hinaus bereits so etabliert, dass er beispielsweise regelmäßig in der Presse als Synonym für Bad Wörishofen verwendet wird.

Die Bürgerinnen und Bürger können somit nun auch offiziell sagen, dass sie aus der „Kneippstadt Bad Wörishofen“ kommen. Ansonsten ändert sich für sie im Alltag nichts: Im Gegensatz zum Titel „Bad“ ist die Verwendung nicht verpflichtend. Es muss daher kein Briefpapier, Stempel oder mit dem Namen der Stadt in Zusammenhang Stehendes verändert werden.