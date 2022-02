Nach guter Leistung wäre mehr drin gewesen – Augsburger Panther holen einen Punkt in Iserlohn

Die Augsburger Panther hatten unter der Woche den Trainer getauscht. Im ersten Spiel unter Serge Pelletier verpasste der personell dezimierte AEV in Iserlohn einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Die Schwaben hatten mit 3:0 (2x Puempel, Clarke) und 4:3 (McClure) geführt und die drei Punkte doch noch aus der Hand gegeben müssen. Die Roosters sicherten sich im Duell der Tabellennachbarn den Zusatzpunkt im Penaltyschießen.

Für die Augsburger Panther ging es mit einem ausgedünnten Kader (siehe eigener Beitrag) zum Tabellennachbarn nach Iserlohn. Trotz zahlreicher Ausfälle gelang dem AEV beim Debüt des unter der Woche neu verpflichteten Trainers Serge Pelletier ein guter Start in die Partie. Bereits nach 25 Sekunden konnte Puempel die erste Möglichkeit der Gäste zum frühen 1:0 nützen. Die Führung spielte den Schwaben natürlich in die Karten, die sich die Trümpfe in der Anfangsphase nicht aus der Hand nehmen ließen. Geradeeinmal 182 Sekunden waren auf der Stadionuhr abgelaufen, als Puempel auch im ersten Überzahlspiel der Partie zuschlug. Die Panther zeigten sich bissig und treffsicher, als Clarke das 3:0 folgen lassen konnte, schien der dritte Auswärtssieg der Saison bereits griffbereit dazuliegen. Der Anschlusstreffer durch Iserlohns Bailey kam allerdings unmittelbar vor der Pause zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Nachdem Whitney kurz nach der Spielmitte den Anschluss herstellen konnte, bekamen die Roosters die Partie immer besser in den Griff. Augsburg kam von Minute zu Minute mehr unter Druck, konnte sich aber mit großer Einsatzbereitschaft vor dem Ausgleich retten. Kurz nach dem zweiten Seitenwechsel musste Roy die Scheibe zum dritten Mal aus dem Netz fischen, die Panther hatten den Drei-Tore-Vorsprung nicht retten können, würden die Kräfte nun endgültig schwinden? Noch nicht! McClure hatte die passende Antwort parat und konnte kurz nach dem Ausgleich die Gäste wieder in Führung bringen. Acolatse hatte allerdings etwas gegen einen Augsburger Auswärtsieg und stellte die Anzeige per Schlagschuss auf 4:4. Für den AEV ging es in den letzten 12 Minuten darum, zumindest noch einen Punkt zu retten.

Mit viel Herz und Willen brachten sie diesen Zwischenstand dann tatsächlich über die reguläre Spielzeit und sicherten sich einen Auswärtspunkt. Für mehr reichte es an diesem Nachmittag aber nicht, da beide Mannschaften noch die Chancen ausließen.

Nach einer torlosen Verlängerung hatten die Sauerländer das bessere Ende im Penaltyschießen für sich. Die Augsburger Panther holten sich einen hochverdienten Zähler, es hätten nach einer guten Auswärtsleistung und etwas Glück auch drei sein können. Nach nur zwei Siegen aus zwanzig Spielen in der Fremde wird die Luft im Tabellenkeller für die Rot-grün-weißen weiter dünner. Der AEV muss nun am Mittwoch vor eigenem Publikum gegen Wolfsburg dringend nachlegen.