Nur ein Sieg bringt Ruhe | Der FC Augsburg muss das Heimspiel gegen Darmstadt gewinnen

Gegen den Aufsteiger Darmstadt 98 muss heute ein Heimsieg des FC Augsburg her, wenn man nicht in eine unruhige Länderspielpause gehen möchte.

Kurz vor der nächsten Länderspielpause könnte es für den FC Augsburg und seinen Trainer Enrico Maaßen nochmals entscheidend werden. Fünf Punkte aus den ersten sechs Spielen sind nicht die Ausbeute, die man sich im Umfeld des FCA erwartet hätte. Nachdem der Kader innerhalb von zwei Jahren einmal komplett umgekrempelt wurde, war die Zielvorgabe für diese Saison klar: Augsburg will eine ruhige Saison, sprich in das gesicherte Mittelfeld der Bundesligatabelle, aktuell ist man von beidem weit entfernt. Die Leistungen der schwäbischen Profis sind oftmals nicht konstant gut genug, um höhere Ansprüche zu stellen, hinzu kommen zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren und Punktverlusten führen. „Es ist nicht normal, dass man in dieser Häufigkeit diese Gegentore bekommt“, so FCA-Coach Maaßen mit Blick auf den geschenkten Elfmeter in der Vorwoche. Er spricht davon, dass das Konto für leichte Gegentreffer voll ist, doch ist es immer nur Pech? Trainerlegende Hermann Gerland hatte einmal den Spruch: „Immer Glück ist Können, immer Pech ist Unvermögen“ geprägt. Die Qualität in der Mannschaft müsste auf Basis dieser These erneut auf den Prüfstand gestellt werden, zu diesem Zeitpunkt kann aber nicht mehr groß am Kader gefeilt werden.

Ein Sieg für den Trainer muss her: „Niemand hat Zeit, es geht um Punkte“

Mit Blick darauf, dass diese Phase, die bei den Rot-grün-weißen bereits seit der Rückrunde der vergangenen Spielzeit anhält, könnte dies deshalb auch bedeuten, dass das persönliche Konto von Trainer Enrico Maaßen voll ist. Auch wenn er persönlich der Meinung ist, die 100-prozentige Rückendeckung im Verein zu spüren, klare Bekenntnisse zum Trainer blieben zuletzt eher aus. Maaßen fordert die Zeit für die Entwicklung der jungen Mannschaft ein, es ist fraglich, ob er diese bei einem erneuten Negativerlebnis am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) noch bekommen wird, dies ist auch ihm bewusst: „Niemand hat Zeit, es geht immer um Punkte. Es geht auch bei uns um Punkte und wir wollen das Spiel gewinnen“. Nun steht die Mannschaft in der Pflicht, Trainingseindrücke zu bestätigen und Fehler abzustellen.

Es könnte ein echter Fußballfight werden

Gegen den Aufsteiger aus Hessen muss der zweite Heimsieg in Serie das klare Ziel sein. Siege bringen Ruhe, weiß auch Maaßen. Einfach wird das sicher nicht. Zuletzt konnten die Lilien nach einer leidenschaftlichen Leistung gegen Werder Bremen den ersten Erfolg nach dem Wiederaufstieg feiern. Mit einer engagierten und galligen Spielweise sammelte Darmstadt bisher insgesamt vier Zähler, kassierte aber auch schon 18 Gegentreffer. Vielleicht liegt hier die Chance des FCA, Maaßen wird entsprechend aufstellen.

In der letzten gemeinsamen Saison im Oberhaus 2016/17 konnte Augsburg beide Spiele gewinnen, diesen Direktvergleich sollte man heute unbedingt ausbauen. Dafür muss Fußball gespielt und gekämpft werden. „Wir wollen auswärts wie zu Hause die gleiche Wucht und Intensität entwickeln. Uns erwartet ein zweikampfbetontes, intensives Spiel“, kündigt Lilien-Spieler Matthias Bader einen heißen Kampf an, diesen muss der FCA annehmen, um zu punkten. Maaßen geht davon aus, dass sein Team dies annehmen wird: „Es ist nicht gerade so, dass wir gerade ein fußballerisches Feuerwerk abbrennen, aber die Mannschaft lebt und fightet“. Gelingt den Zirbelnusskickern ein Dreier wird es im Umfeld wieder ruhiger werden, man könnte entspannter arbeiten. Sollte die Punkte nach Hessen wandern, käme sicher eine unruhige Länderspielpause auf Maaßen und seine Mannschaft zu.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Maier, Rexhbecaj – Vargas, Demirovic – Tietz, Michel