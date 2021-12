„Nur gemeinsam werden wir Corona besiegen“ – Augsburger Panther erhalten Booster-Impfung

Die Pantherspieler haben die zuletzt spielfreie Zeit genutzt und sich im Ärztehaus Augsburg Süd von Mannschaftsarzt Dipl. med. Vladislav Trivaks ihre Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 geben lassen. Auf dem Plan standen aber nicht nur Drittimpfungen, sondern auch eine Erstimpfung sowie die weitere Immunisierung bereits Genesener.

Lothar Sigl, Hauptgesellschafter der Augsburger Panther hatte zu Wochenbeginn in einem gegenüber Presse Augsburg bereits mitgeteilt, dass sein Team in der aktuellen spielfreien Phase geboostert wird.

„Wir haben clubintern seit Beginn der weltweiten Impfkampagne viel Aufklärungsarbeit geleistet, die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile der Schutzimpfung allen ausführlich dargelegt und sind froh, so eine sehr hohe Impfquote erreicht zu haben. Auch für junge Menschen und Hochleistungssportler überwiegen die Vorteile einer Impfung bei Weitem. Natürlich nehmen wir dabei als Mediziner auch immer die Sorgen und Bedenken aller unserer Patientinnen und Patienten wahr, können diese aber in nahezu jedem Fall komplett ausräumen. Gerade jetzt mit immer ansteckenderen Virusmutationen ist es wichtig, dass wir viel und schnell boostern. Studien belegen klar, dass zum Beispiel bei der Omikron-Variante erst nach drei Impfungen ein guter Schutz vor schweren Krankheitsverläufen besteht. Deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass sich unsere Spieler schnell boostern lassen. Sie schützen sich nicht nur selber, sondern sind sich auch ihrer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst“, so Allgemeinmediziner Dipl. Med. Vladislav Trivaks.

Pantherverteidiger Henry Haase: „Nur gemeinsam werden wir Corona besiegen. Mit den Impfungen wollen wir Spieler unsere Gesundheit auf einfache Weise schützen und hoffentlich auch dafür sorgen, dass die Eishallen bald wieder bundesweit gefüllt sind und Normalität in unser aller Leben einkehrt. Wir leiden sehr unter der aktuellen Situation.“

Nachdem die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis einschließlich 12. Januar 2022 verlängert wurde, herrscht leider Klarheit, dass die kommenden Heimspiele gegen Krefeld (23.12.), Straubing (28.12.), Ingolstadt (02.01.) und Wolfsburg (09.01.) zu Geisterspielen werden müssen.

„Unserem Sport fehlt ohne Zuschauerinnen und Zuschauer in den Hallen so viel. Vor allem hier in Augsburg sind unsere Pantherfans ein wichtiger Faktor. Wir brauchen sie dringend zurück und hoffen sehr, dass bei sinkenden Inzidenzen und niedrigeren Hospitalisierungsraten mit guten Infektionsschutzkonzepten einer Wiederzulassung von Fans nach den Weihnachtsferien nichts im Wege steht“, ergänzt John Rogl, der sich wie auch Henry Haase und andere Teamkollegen in dieser Woche seine Auffrischungsimpfung bei Dipl. med. Trivaks abgeholt hat.