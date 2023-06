„Nur noch eins“ | Können die Ulmer Basketballer heute die Meisterschaft in eigener Halle klarmachen?

Heimmatchball für ratiopharm ulm im Kampf um die deutsche Meisterschaft am Freitagabend. Von Lautstärkerekord, historischen Meilensteinen oder der Live-Übertragung. Alle wichtigen Infos bis zum historischen Tip-Off gibt´s hier.

„Nur noch eins“ hallte es nach dem sensationellen 112:84-Erfolg der Ulmer durch die ausverkaufte ratiopharm arena. Spektakuläre Highlightszenen wie der Reverse-Slam von Bruno Caboclo, der Putback-Dunk von Joshua Hawley aus der dritten Etage oder die fulminanten Dreier des Brandon Paul, besiegelten die wohl beste Mannschaftsleistung in dieser Saison. „Wir müssen morgen von allem noch eine Schippe drauflegen, da Bonn mit einer anderen Intensität aufs Parkett kommen wird“, mahnt Karim Jallow, der als Topscorer dieser historischen Begegnung voranging (24 Pkt). Die 2:1-Führung bedeutet den ersten historischen Matchball für die deutsche Meisterschaft in der kompletten Vereinsgeschichte. „Es wäre ein Traum vor den eigenen Fans die Serie zu zumachen, aber wir machen uns keinen Druck und werden genauso fokussiert ins Spiel gehen“, so Jallow.

OrangeFinals live erleben, egal wo!

Egal ob in der restlos ausverkauften ratiopharm arena, beim gemeinsamen Miteinander vor dem Fernseher oder unterwegs im Live-Stream. Jeder kann dieses vielleicht alles entscheidende Heimspiel mitverfolgen. MagentaSport geht wie gewohnt ab 20.15 in die Vorberichterstattung, während sich Sport 1 zum Tip-Off um 20.30 Uhr in die Übertragung einklinkt.

Volle Lautstärke

Geschichtsträchtig wie die Entwicklung in dieser Saison wurden auch abseits des Feldes neue Rekorde aufgestellt. 113 Dezibel wurden als Höchstwert bei einem Basketballspiel in der ratiopharm arena gemessen – Rekord.

Offensivmotor läuft auf Hochtouren

112 Punkte in einem Finalspiel sind seit der digitalen Datenerfassung (1998) Rekord in der BBL. Damit lösen die Ulmer bei ihrem Offensivspektakel Alba Berlins Rekord (108 Zähler) aus Ulmer Gründungstagen (2001) ab.

Scharf geschossen

18 Dreier (45%) versenkten die Ulmer Scharfschützen angeführt von Shooter Brandon Paul (7/13) an diesem Abend. Immer für einen Wurf vom Parkplatz gut, lieferten auch Yago Dos Santos (4/8) und Topscorer Karim Jallow (3/5) von außen ab.

Auf viele Schultern verteilt

Mit Karim Jallow (24 Pkt), Brandon Paul (23) und Bruno Caboclo (20) legten gleich drei Ulmer mindestens 20 Zähler auf. Yago dos Santos (14) und Josh Hawley (13) punkteten zwei weitere Spieler zweistellig – entsprechend breit das Scoring verteilt.

Den Ball fest in den Händen

Über 26 Minuten hinweg leistete sich die Mannschaft von Anton Gavel keinen einzigen Ballverlust und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Assists verteil.